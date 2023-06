Springsteen pubblica sui social le foto del concerto di Ferrara e scoppia la polemica

Il concerto verrà ricordato per le polemiche intorno al cantante che aveva suonato nonostante la furia del maltempo avesse messo in ginocchio l’Emilia-Romagna, senza fare riferimento sul palco a quella tragedia.

Bruce Springsteen ha pubblicato le foto del concerto di Ferrara, dello scorso 18 maggio al parco Urbano. Migliaia i like su Facebook e Instagram.

Le immagini portano la firma del fotografo Rob DeMartin. Gli scatti si trovano sulle pagine ufficiali del cantautore del New Jersey (che su Facebook ha 6 milioni di follower e su Instagram 1,4 milioni), e ritraggono Springsteen alle prese con un assolo di chitarra, con l’intera band, nel retropalco e mentre saluta il pubblico, che gli tende le mani. In una foto, in particolare, è immortalato mentre dona a una fan la sua armonica a bocca. Il cielo del parco Urbano – location dell’evento – è ritratto al tramonto e di sera, lungo l’intero arco di durata del concerto: quasi tre ore di musica iniziate poco dopo le 19.30.