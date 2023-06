Sanremo Giovani ecco il regolamento per il 2024

A pochissimi mesi dalla fine di Sanremo 2023, i riflettori sono già puntati sull’edizione del prossimo anno che vedrà ancora una volta al timone Amadeus. Il conduttore e direttore artistico, che per il quinto anno consecutivo guiderà la macchina del Festival, oggi ha dato ufficialmente inizio ai lavori, rilasciando il regolamento per le selezioni della sezioni giovani.

Come ormai da tradizione, anche quest’anno il regolamento prevede una prima fase nella quale il direttore artistico e la commissione musicale da lui presieduta saranno impegnati nell’ascolto di tutti i brani presentati. Sarà possibile inviare le domande di partecipazione dal 15 giugno al 15 ottobre 2023.

Successivamente saranno identificati i 12 finalisti che andranno a comporre il parterre della finalissima di dicembre 2023, che si terrà al Teatro del Casinò di Sanremo. Di questi, 8 accederanno dalla selezione di Sanremo Giovani e 4 dal contest Area Sanremo. Gli artisti dovranno avere un’età compresa tra i 16 e i 29 anni. I 3 vincitori della serata avranno l’onore di salire sul palco dell’Ariston assieme ai Big. Ovviamente dovranno proporre per il Festival un nuovo brano rispetto a quello con cui si sono esibiti durante la serata di Sanremo Giovani.

AMADEUS E I GIOVANI

“È bello sapere che c’è grande entusiasmo da parte dei giovani” ha affermato Amadeus. “Ho sempre attribuito loro grande importanza perché non sono solo il futuro ma già il presente.” ha poi concluso il conduttore. Inoltre il direttore artistico del Festival ha svelato di ascoltare spesso in auto proprio Radio Zeta, e che proprio grazie a noi ha conosciuto artisti giovanissimi dal grande talento.

IL SUCCESSO DI TANANAI

Sanremo Giovani ha dimostrato nel tempo di essere un trampolino di lancio incredibile per i ragazzi della Generazione Zeta. Tananai, per esempio, è riuscito a sfruttare benissimo questa opportunità, conquistandosi l’accesso all’Ariston nel 2022, per poi entrare direttamente nella categoria Big quest’anno e acciuffare il quinto posto in classifica. Tananai sarà anche uno dei tantissimi artisti a salire sul palco del Radio Zeta Future Hits Live 2023 il prossimo 10 giugno. Qui tutte le info sull’evento.

Lo scorso anno, i ragazzi che superarono le selezioni di Sanremo Giovani furono gIANMARIA, Olly, Sethu, Will, Shari e i Colla Zio. E quest’anno? Chi avrà il biglietto per l’Ariston?