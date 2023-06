Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli annunciano la fine del loro matrimonio

In una lunga intervista a Vanity Fair, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno annunciato la fine del loro matrimonio. “Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti”, le parole dell’imprenditrice e opinionista del GF VIP 7. Dopo 26 anni insieme l’amore per Sonia Bruganelli si è trasformato: “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia”.

“Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno raccontato della fine del loro matrimonio di cui si chiacchierava già da diversi mesi. La notizia, spiega la Bruganelli, è che “continueremo a fare le vacanze insieme, siamo genitori”, le parole. Il celebre conduttore televisivo ha raccontato che per un periodo Sonia “ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere”. Con coscienza hanno aperto la porta al cambiamento, per Bonolis non è stato facile:

Ero dispiaciuto. Però non è pensabile che la vita degli altri debba per forza corrispondere sotto ogni aspetto alla tua. Se prende altre traiettorie e ha altri obiettivi, vanno considerati, soprattutto se parliamo di una persona alla quale si vuole bene. Non è stato facile.

Perché smentirono il gossip di Dagospia

Entrambi a Vanity Fair hanno spiegato perché decisero di smentire l’allora gossip lanciato da Dagospia: “Era una notizia che avremmo dovuto dare noi per primi a chi di dovere. Ma nel fascinoso mondo di Pettegolandia la gente si attacca vampirescamente alle vite degli altri ignorando sentimenti, affetti, figli”, le parole del celebre presentatore. Sonia Bruganelli ha spiegato che non era ancora il momento di annunciare la separazione: “Volevamo riprenderci quello che era nostro. Va bene essere giudicati perché siamo personaggi pubblici, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire”. Ora che il matrimonio è giunto al capolinea, non intendono discutere su questioni economiche. “Non ci saranno avvocati, alimenti, niente di tutto questo”, le parole prima del riferimento alla separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi: “Io ho le mie borse e i miei Rolex”.