Luca Argentero e Cristina Marino festeggiano un anniversario da sogno

«Due innamorati. Il vino. Il rumore del mare. Il cuore pieno d’amore. Immensamente grata»: così Luca Argentero e Cristina Marino hanno festeggiato il secondo anniversario di nozze. I due si sono sposati il 5 giugno 2021. E oggi, come allora, sono più innamorati che mai. Lo dimostrano le immagini e le parole condivise su Instagram dall’imprenditrice e attrice che sta festeggiando al mare due anni da marito e moglie con l’attore.

Due anni fa la star di Doc e Crsitina Marino convolavano a nozze a Città della Pieve con una cerimonia molto romantica «nel bosco di casa, festeggiando tra gli ulivi». «Mr & Mrs Argentero» ha scritto la sposa su Instagram raccontando il giorno più bello. «Ho immaginato molte volte questo giorno, sognavo una vera festa d’amore e, neanche nei sogni più belli, l’ho immaginata così. In un bosco, come nelle migliori favole, sotto gli occhi delle persone più intime, ci siamo promessi amore per sempre» ha aggiunto.

Ora, a distanza di due anni, Cristina Marino ha rinnovato il suo per sempre al marito. L’attrice ha sfogliato l’album di nozze e ha condiviso alcuni scatti sui social ribadendo all’attore tutto il suo amore. «Che sogno. Tu il mio sogno» ha scritto taggando Luca Argentero. E ha aggiunto: «Quando saremo due cambierà nome pure l’universo diventerà diverso». Immediata la reazione del marito che ha commentato con il simbolo dell’infinito.

I due si sono conosciuti nel 2005 sul set di Vacanze ai Caraibi. Dopo il colpo di fulmine, è nata una grande storia d’amore che li ha portati alle nozze e a metter su famiglia. La coppia, infatti, ha due figli: Nina Speranza, nata tre anni fa, e Noè Roberto, nato a febbraio. Il segreto del loro amore? è stata la stessa Cristina Marino a rivelarlo poco tempo fa sui social: «Corteggiandosi tutti i giorni. Prendendosi cura…».