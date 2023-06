Lo studio di Che Tempo Che Fa è passato a Kilimangiaro Estate con Camila Raznovich

Da Fabio Fazio a Camila Raznovich: lo studio di Che Tempo Che Fa è passato a Kilimangiaro Estate

Il ritorno di Kilimangiaro coincide anche con il ritorno di Camila Raznovich, ormai volto fisso di questo programma. Il trasferimento negli stessi studi di Che Tempo Che Fa non solo l’unica novità. È cambiata anche la veste grafica ed è tornato il pubblico in studio. Dopo queste sei puntate, ci sarà un progetto tutto nuovo in autunno. Questa fase del programma, infatti, è considerata embrionale. Lo aveva spiegata lei stessa in fase di presentazione.

La pagina social di Che Tempo Che Fa continua a postare momenti amarcord

Nel frattempo, quello che sorprende e che la pagina ufficiale di Che Tempo Che Fa ha continuato a pubblicare con regolarità i suoi post su tutta l’infrastruttura social, proprio come se la trasmissione fosse ancora in onda. È stata dedicata, per esempio, una clip a Zlatan Ibrahimovic in occasione del suo addio al calcio giocato ed infine sono stati selezionati alcuni momenti del Tavolo dei suoi protagonisti: la Signora Coriandoli, Gigi Marzullo, Lello Arena ricordando Massimo Troisi e Francesco Paolantoni. Su Twitter, la pagina ufficiale infatti scrive: “Che domenica sarebbe senza il Tavolo?”.