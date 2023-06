L’Isola, Roberto Cenci spazientito richiama in diretta Enrico Papi

Dopo essere stato bacchettato in diverse occasioni da Ilary Blasi, Enrico Papi ieri sera, durante la puntata dell’Isola dei Famosi, è stato richiamato anche dal regista del reality Roberto Cenci. Mentre Nathaly Caldonazzo e Fabio dei Jalisse erano in attesa di scoprire il loro destino su Playa sant’Elena, Papi si è alzato dalla sua poltrona da opinionista e ha cominciato a camminare. Per questo motivo è stato invitato a tornare subito al suo posto.

Durante la puntata dell’Isola dei Famosi di ieri, 5 giugno, Enrico Papi si è alzato dalla sua poltrona e ha iniziato a camminare per lo studio. Gesto che, probabilmente, non era consentito in quel momento così è intervenuto Roberto Cenci. Dall’altoparlante si è ascoltata la voce del regista spazientito: “Siediti!”. L’ordine è stato subito eseguito, stando al video che circola su Twitter. Così il programma è proseguito con l’esito del televoto flash che si è chiuso con l’eliminazione di Fabio Ricci dei Jalisse

Il dualismo tra Enrico Papi e Ilary Basi è il tormentone di questa edizione dell’Isola dei Famosi in corso. In più occasioni i due battibeccano e si provocano scatenando commenti e gossip su un presunto astio. Dopo la battuta su Totti e le scintille scoppiate per il cicchetto di rum, l’opinionista, secondo molti utenti e telespettatori, non si limiterebbe a commentare l’avventura dei naufraghi. Spesso è stato richiamato al silenzio, come ieri sera quando al momento delle nomination voleva indagare sulle dichiarazioni di Gian Maria Sainato chiedendo risposte a Helena Prestess. È stata Ilary Blasi a chiedergli di allontanarsi per evitare gaffe. “Indecente, continua a parlare sopra Ilary ora, anche mentre lei apre il televoto. Un minimo di rispetto?”, il commento di un utente.