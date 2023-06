Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno superato la crisi

Crisi finita tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Da settimane, ormai, si mormora di una frattura nella storia tra la coppia nata all’interno del Grande Fratello Vip due anni fa. Dopo un viaggio a Miami in compagnia del figlio di lui, il piccolo Leo, i due non si sono mostrati più insieme sui social, dove, invece sono apparsi in solitaria in diversi viaggi e serate. Da lì, si sono diffuse sempre più forte le voci di una forte crisi, che non è stata mai confermata nè smentita dai diretti interessati. Oggi, però, per la prima volta c’è stata una svolta.

Giulia e Pierpaolo, infatti, oggi, 5 giugno, hanno pubblicato sui loro profili Instagram delle storie da soli, ma in compagnia dello stesso parrucchiere. Inoltre, entrambi gli scatti sono stati fatti nella stessa stanza. Dunque, restano pochi dubbi sul fatto che i “Prelemi” abbiano trascorso la giornata insieme. Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, poi, l’hair-stylist in questione avrebbe confidato a persone vicine di aver trovato i due giovani molto affiatati tra di loro.

In aggiunta, Alessandro Rosica, anche conosciuto sul web con il nome di “Investigatore social“, ha fatto poco fa una diretta in cui avrebbe annunciato che Giulia e Pierpaolo si sarebbero riavvicinati dopo un periodo di gelo. Stando alle fonti di Rosica, la crisi ci sarebbe stata, ma i due starebbero cercando di far funzionare la loro relazione, tanto che avrebbero passato le ultime due giornate insieme. Naturalmente, queste rimangono solamente indiscrezioni, dato che non si ha ancora nessuna notizia ufficiale sulla vicenda.

Dal canto loro, la Salemi e l’ex velino continuano a mantenere una linea del silenzio. Nonostante questo indizio fornito oggi ai propri fan, i due continuano a non voler mettere di mezzo i social e a viversi la loro relazione in maniera più privata rispetto al passato. Bisogna ricordare, difatti, che i “Prelemi” hanno già affrontato una crisi pubblica lo scorso inverno, annunciata in diretta al Grande Fratello Vip. Dunque, probabilmente bisognerà aspettare che la situazioni si calmi e si stabilizzi per avere notizie ufficiale da parte dei Prelemi.