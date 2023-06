Elisa in concerto sotto la pioggia: scoppia a ridere cantando ‘Se piovesse il tuo nome’

Due ore di diluvio ininterrotto hanno scandito il secondo dei due appuntamenti il 3 e 4 giugno 2023 all’Arena di Verona per il doppio concerto di Elisa “An Intimate Arena – Two nights only”.

Elisa, tornata live sul palco areniano con Dardust per le due esibizioni-evento, ha cantato sotto la pioggia senza alcun problema, accompagnata dai fan in delirio, ma quando è arrivato il momento di cantare il brano ‘Se piovesse il tuo nome’ l’artista non ce l’ha fatta a prendere sul serio l’esibizione ed è scoppiata in una fragorosa risata, piegandosi sulle ginocchia e interrompendo più volte l’esecuzione.

Un episodio che l’ha resa ancora più apprezzata dal pubblico che ha eseguito alla perfezione la canzone nei momenti in cui Elisa ha interrotto l’esecuzione perchè sopraffatta dalle risate.

Sul palco, oltre al pianista, autore, compositore e producer Dardust, all’anagrafe Dario Faini – che ha scritto gli arrangiamenti per pianoforte e archi dei concerti e i musicisti, alcuni artisti hanno ‘duettato’ con Elisa nelle due serate all’Arena di Verona: particolarmente apprezzati e postati sui social le esibizioni insieme a Mahmood e Giorgia.

Anche in questa occasione, come in altri concerti precedenti, Elisa ha pensato di allestire uno spazio, all’interno della città di Verona, che fosse un simbolo della sostenibilità e del rispetto ambientale con workshop, corsi di yoga, percorsi sensoriali e attività per bambini e bambine hanno offerto alla collettività l’occasione di riflettere sulla terra e sul suo stato di salute.

L’inaugurazione ha radunato centinaia di persone che prima hanno seguito Elisa durante la parata iniziale, terminata con la piantagione simbolica di un albero e il lancio della challenge `Forestiamo insieme l’Italia : Contribuiamo a piantare 11.000 alberi in Italia con Conad´. In serata Elisa si è esibita in un suggestivo live acustico durante il quale ha regalato un toccante omaggio a Tina Turner, scomparsa qualche giorno fa, sulle note anche di «Teach me again», brano che le aveva viste duettare insieme.