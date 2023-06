Can Yaman non è più single: tutte le indiscrezioni sulla love story dell’attore più amato della tv

Can Yaman è di nuovo innamorato? Dopo la fine della storia con Diletta Leotta, l’attore turco avrebbe ritrovato l’amore con una donna italiana. Secondo le ultime indiscrezione, infatti, Can avrebbe intrapreso una relazione con una ragazza di nome Giorgia Colombo. Quest’ultima non fa parte del mondo dello spettacolo, a differenza dell’ex fidanzata del modello. Di lei non si hanno molte informazioni, se non che è nata il 16 agosto a Milano e che ha un buon seguito sui social.

La notizia non è stata ancora confermata dal diretto interessato, tuttavia Can e Giorgia sarebbero stati avvistati più volti per le vie milanesi. C’è chi parla di una frequentazione ai suoi inizi e chi afferma, invece, che la storia andrebbe avanti addirittura da dicembre. Naturalmente, queste rimangono solamente supposizioni, dato che non si ha nessuna notizia ufficiale. Ad ogni modo, bisogna sottolineare come, quando si mormorò di una relazione con l’attrice connazionale Demet Ozdemir o con la collega di Viola come il mare, Francesca Chillemi, Can Yaman si era prodigato subito a smentire i gossip. Questa volta, invece, l’attore non si è ancora espresso sulla vicenda.

Per quanto riguarda la sfera professionale, Can Yaman è da mesi in tournèe con il suo “Break the wall tour“, una serie di tappe in giro per l’Italia fatte con lo scopo di aiutare i giovani a superare i problemi psichici sorti come conseguenza dello scoppio della pandemia da Covid 19. Inoltre, a luglio il 33enne tornerà a Palermo per iniziare le riprese della seconda stagione della fiction di Canale 5, “Viola come il mare“. Insomma, tra gli impegni lavorati e questa presunta nuova fiamma, sembra proprio che potremo vedere l’attore turco in Italia ancora per un bel po’.

Oltre ad aver appassionato il pubblico con le sue serie, Can Yaman è stato spesso al centro del gossip per le sue relazione sentimentali, vere e presunte. La sua prima storia pubblica è stata quella con Aceyla Topaloglu, con la quale ha recitato insieme nella soap turca Inadina Ask, dal 2015 al 2016. La relazione, però, è scemata dopo pochi mesi. Aceyla non è l’unica collega alla quale è stato legato: nel 2017, infatti, si è fidanzato con l’attrice Bestemsu Ozdemir, con la quale è stato per otto mesi, fino a che la donna non fu fotografata in compagnia di un altro uomo. La relazione di Can Yaman che ha fatto più scalpore in Italia è stata sicuramente quella con la conduttrice sportiva Diletta Leotta. I due si sono fidanzati nell’aprile 2021 e si sono spesso mostrati insieme sui social, con tanto di foto romantica al tramonto. La storia, però, è naufragata dopo pochi mesi. Nel settembre dello stesso anno, infatti, l’attore sfilò sul red carpet di Venezia insieme Moran Atias, un’ attrice e modella israeliana, confermando i rumors di rottura con l’inviata di DAZN.