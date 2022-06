Show del principino Louis di Cambridge che zittisce la mamma Kate Middleton

Il piccolo principe Louis di Cambridge, 4 anni, domenica 5 giugno è stato il protagonista assoluto al Platinum Jubilee Pageant, la sfilata che ha chiuso i festeggiamenti per i settant’anni di regno della regina Elisabetta. È stato protagonista di uno show improvvisato che ha catturato l’attenzione di tutti e, con quel suo fare tanto vivace quanto simpatico, ha fatto disperare mamma Kate Middleton, che ha provato a frenare, senza riuscirci, l’esuberanza del figlio.

Louis, seduto in tribuna accanto alla Duchessa Kate Middleton e alla sorella Charlotte, si è scatenato, spernacchiando la mamma che ha tentato di correre ai ripari bloccandogli le mani, senza però riuscirci così il principino ha zittito la mamma tappandole a sua volta la bocca con le sue manine. In aiuto di Kate è arrivato pure Mike Tindall, seduto dietro al piccolo: il marito di Zara Phillips gli ha fatto un gesto inequivocabile e simpatico con le dita, come a dire: “Ti tengo d’occhio”.

Il piccolo si è calmato solo quando ha trovato rifugio sulle gambe di nonno Carlo, che lo ha tenuto con sé per un po’.