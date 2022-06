Giornata Mondiale degli Oceani: l’impegno di Mediaset a tutela dell’ambiente marino

L’oceano merita un mare d’amore: con questo slogan Mediaset sostiene la Giornata Mondiale degli Oceani, che si celebra ogni anno l’8 giugno, dedicando al tema – a partire da domani 7 giugno – una massiccia campagna di sensibilizzazione in TV, radio e web.

Lo spot, realizzato in collaborazione con l’Acquario di Genova, mostra dei bambini che invitano tutti a prendersi cura dei nostri mari. Un messaggio per le giovani generazioni e un insegnamento per gli adulti.

Per celebrare la giornata, cambierà anche la “vestizione grafica” delle reti Canale Cinque, Italia Uno, Retequattro e Focus, interamente dedicata al tema.

Inoltre verrà pubblicata sulla pagina web di “Mediaset ha a cuore il futuro” (https://www.mediasetplay.mediaset.it/haacuoreilfuturo) una raccolta di approfondimenti con infografiche, dati e suggerimenti su come migliorare i comportamenti individuali per proteggere e tutelare l’ambiente marino: una tra le risorse più importanti per la nostra vita e per il nostro futuro.

Mediaset infine contribuirà al finanziamento di un documentario sulla salvaguardia degli oceani nell’ambito del progetto “Infinity Lab”, il laboratorio di Infinity+ nato per promuovere il talento di filmmaker indipendenti.

Il tutto rientra nella serie di campagne sociali di comunicazione “Mediaset ha a cuore il futuro”, che dal 2019 attirano l’attenzione su temi importanti da segnalare all’opinione pubblica: un modo concreto per mettere al servizio della comunità le competenze e la forza comunicativa della tv Mediaset.