Domani è per sempre, il romanzo di Ermal Meta, diventerà una fiction

Domani è per sempre è il titolo del primo romanzo di Ermal Meta. Prevista anche una trasposizione sul piccolo schermo dell’opera

Lo scorso giovedì 19 maggio Ermal Meta ha “temporaneamente” abbandonato le vesti di cantante per vestire quelle di scrittore. Infatti, quel giorno è stato pubblicato il suo primo romanzo Domani è per sempre, presentato ufficialmente in tv nel corso della puntata di Domenica In. Come svelato da Ermal Meta, il romanzo ha per protagonista un bambino di 7 anni che abita con suo nonno in un posto lontano dalla guerra. La storia vuol far conoscere il regime dittatoriale che ha subìto l’Albania, paese d’origine di Ermal Meta, dal 1945 al 1990. La vita del piccolo di 7 anni cambia quando, insieme a suo nonno, accoglie in casa un soldato con la passione per la musica. Dopo poco più di due settimane dalla sua pubblicazione, Domani è per sempre sta riscuotendo un successo tale che in cantiere c’è già una trasposizione sul piccolo schermo come fiction. A tal proposito, non è ancora dato sapere con precisione i dettagli dell’opera né quando sarà mandata in onda in tv.

I PROSSIMI CONCERTI DI ERMAL META

L’artista è pronto per salire di nuovo sul palco e incantare il pubblico con la sua voce. Di seguito, ecco le prossime date per vedere Ermal Meta dal vivo:

Mercoledì 6 luglio – Villa Grimaldi, Genova

Mercoledì 13 luglio – Arena Campo Marte, Brescia

Giovedì 14 luglio – Ex Caserma Passalacqua, Novara

Venerdì 15 luglio – Castello Scaligero, Villafranca di Verona (VR)

Sabato 16 luglio – Piazza della Cattedrale, Asti

Giovedì 21 luglio – Piazza Trento Trieste, Ferrara

Venerdì 29 luglio – Castelfolk, Villa Lagarina (TN)

Sabato 30 luglio – Pian di Spicci al Monte Cucco, Costacciaro (PG)

Domenica 31 luglio – Arena Beniamino Gigli, Porto Recanati (MC)

Mercoledì 3 agosto – Piazzale Castello, Udine

Martedì 9 agosto – Villa Bertelli, Forte dei Marmi (LU)

Martedì 16 agosto – Teatro di Pietra Rosa, Pollina (PA)

Mercoledì 17 agosto – Anfiteatro Comunale, Zafferana Etnea (CT)

LA CARRIERA DI ERMAL META

Dopo essersi trasferito a Bari all’età di 13 anni, nella città pugliese fonda nel 2007 la band La Fame di Camilla. A seguito dello scioglimento della stessa, si cala nelle vesti di autore per diversi suoi colleghi Annalisa (Non so ballare), Chiara (Straordinario), Emma (Arriverà l’amore e Occhi profondi) e Lorenzo Fragola (La nostra vita è oggi e Resta dove sei) per citarne alcuni. Nel 2017 partecipa tra i big del Festival di Sanremo con Vietato morire, piazzandosi al 3° posto ma vincendo due premi: quello di migliore cover nella serata del giovedì con Amara terra mia di Domenico Modugno e il Premio della Critica “Mia Martini” appunto per Vietato morire. In coppia con Fabrizio Moro nel 2018, vince il Festival di Sanremo con Non mi avete fatto niente. Il successo consente al duo di partecipare al seguente Eurovision Song Contest di Lisbona, dove si piazzano al 5° posto.