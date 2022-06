Concerto Cesare Cremonini, il 9 giugno da Lignano parte il tour estivo

Manca sempre meno alla partenza del tour estivo di Cesare Cremonini negli stadi italiani, il Cremonini Stadi 2022 che avrà la sua data zero il 9 giugno allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Ecco tutte le informazioni utili sulla serata, tra possibile scaletta e biglietti di ingresso

I fan che lo seguono assiduamente sui social, avranno già potuto apprezzare nelle ultime settimane, le prime immagini e clip di Cesare Cremonini ritratto durante attimi di prove e di backstage per il suo Cremonini Stadi 2022. Dopotutto, manca poco al grande inizio di giovedì 9 giugno, quando il cantautore bolognese di Poetica, si esibirà nella prima data del suo ricco tour estivo, dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Ecco tutte le date in programma nella Penisola, le prime anticipazioni sui brani che Cremonini suonerà live e come accedere agli spettacoli acquistando gli ultimi biglietti disponibili.

IL 9 GIUGNO PARTE IL TOUR ESTIVO DI CESARE CREMONINI

Si avvicina sempre di più l’atteso inizio del Cremonini Stadi 2022, il tour estivo di Cesare Cremonini nei più grandi stadi italiani, che partirà il prossimo 9 giugno da Lignano Sabbiadoro per ben otto date prima del finale del 2 luglio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Si tratta quasi sicuramente di una delle tournée più attese di tutta la stagione e lo dimostrano anche i numeri che giornalmente Cremonini raccoglie con piccole pubblicazioni sui social, di immagini e clip dedicate a prove e backstage per la preparazione dei suoi concerti. Ecco il calendario completo del Cremonini Stadi 2022, il tour negli stadi italiani di Cesare Cremonini:

Giovedì 9 giugno 2022 – Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil

Lunedì 13 giugno 2022 – Milano, Stadio San Siro

Mercoledì 15 giugno 2022 – Torino, Stadio Olimpico

Sabato 18 giugno 2022 – Padova, Stadio Euganeo

Mercoledì 22 giugno 2022 – Firenze, Stadio Artemio Franchi

Sabato 25 giugno 2022 – Bari, Satdio Arena della Vittoria

Martedì 28 giugno 2022 – Roma, Stadio Olimpico

Sabato 2 luglio 2022 – Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

Come annunciato dallo stesso cantautore bolognese e dagli organizzatori dei live show di Cesare Cremonini, di Live Nation, nonostante alcune date abbiano già registrato il tutto esaurito (Milano, Bari), resta ancora la possibilità di acquistare gli ultimi biglietti di ingresso per il Cremonini Stadi 2022 sui maggiori circuiti di vendita online TicketOne, TicketMaster e VivaTicket e presso tutti i punti vendita fisici autorizzati sul territorio italiano.

CESARE CREMONINI, COSA CANTERÀ IN TOUR

In anticipazione del concerto di Cesare Cremonini a Lignano Sabbiadoro, il 9 giugno allo Stadio Teghil della città, il cantautore ex Lunapop, ha rivelato che i fan potranno assistere ad uno show mai visto, forte anche della grande voglia di tutti di tornare a fare musica dal vivo, dopo il lungo stop imposto dalla pandemia. “Ora la mia mente, come il mio fisico, sta per ritrovare la sua dimensione ideale: il palcoscenico” ha scritto Cremonini sui social lo scorso 31 maggio, aggiungendo che quello di Lignano Sabbiadoro, così come di tutte le altre tappe del tour estivo, sarà uno spettacolo “ipnotico, coraggioso, e universale che possa contenere questa fiaba musicale”. Il Cremonini Stadi 2022, racconta Cremonini, è come una tela bianca da disegnare e colorare in compagnia della musica e dei fan, “Ci si può entrare dentro come in un sogno”. Nonostante non siano ancora state rilasciate indiscrezioni ufficiali circa la scaletta del concerto di Cesare Cremonini a Lignano Sabbiadoro, dai video pubblicati dall’artista sui social si può evicere che ci saranno quasi sicuramente tutti i brani dell’ultimo disco La Ragazza Del Futuro, alla release il 24 febbraio 2022 e i più famosi vecchi e nuovi pezzi di repertorio come Poetica, La Nuova Stella Di Broadway, Logico #1, Buon Viaggio, Il Comico (Sai Che Risate), Nessuno Vuole Essere Robin e molti altri ancora.