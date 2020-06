Ilary Blasi pazza per lo yoga. Totti la provoca: “Ti ritrovo così?”

Ilary Blasi è sempre più appassionata dello yoga che pratica con costanza, mostrando i continui progressi anche attraverso Instagram.

La conduttrice è stata immortalata mentre esegue la posizione dello scorpione, utile per migliorare la forza e la flessibilità personale.

Un esercizio che richiede molta concentrazione, equilibrio e anche potenza fisica, caratteristiche che di certo non mancano alla bella Ilary. Da sempre è una grande appassionata di sport, fitness e, da qualche tempo, anche di yoga. Come lei stessa rimarca la pratica è in continua evoluzione, un “working progress” riferito proprio ai primi obiettivi raggiunti.

Ovviamente non sono mancanti i like e gli elogi da parte dei follower, e tra questi non è sfuggito il commento del marito, Francesco Totti. Come sempre il Pupone ha voluto testimoniare il suo passaggio lasciando una delle sue frasi sornione, un’ironia a cui la Blasi è ormai abituata da tempo.

“Stasera ti ritrovo così????”, scrive Totti provocatorio, spezzando così la poesia dell’immagine e corredando il tutto con una serie di emoji buffe, a riconferma del tono ironico. Ma Ilary non sembra curarsene abituata allo scambio regolare di battute con il marito, centro del loro rapporto di coppia. Un dialogo costante dove l’ironia non è mai assente, ma rafforza da sempre il loro legame.

Ci pensano i fan a supportare la Blasi rimarcandone le capacità ginniche e la flessibilità, oltre che l’incredibile bellezza. “Però è bella anche sottosopra”, risponde a tono una follower, seguito da una divertente citazione calcistica “hai sposato Highita?”. Un fiume in piena di affetto e risate che i follower del duo digitano con passione confermando, così, l’apprezzamento per entrambi.

La frequentazione assidua di Instagram, da parte della coppia, ha messo in luce le dinamiche della famiglia Totti-Blasi. Una routine costante scandita da una serie di impegni lavorativi, momenti di svago condivisi, dall’amore nei confronti dei loro tre figli, ed ovviamente per lo sport che praticano con costanza.

Non è però sfuggito l’atteggiamento da prezzemolino di Totti, molto presente sotto le foto della Blasi con i suoi commenti divertenti e le faccine buffe. Siparietti quasi quotidiani che fanno parte della loro dinamica di coppia e molto apprezzati dai fan.

Sofia Lombardi, ilgiornale.it