Rai, arriva giugno azzurro

Con 40 partite di calcio programmate in 30 giorni il calcolo è semplicissimo: l’estate degli appassionati di calcio vivrà, sulle reti Rai, al ritmo di oltre una gara al giorno. Ed è un calcolo ancora suscettibile di modifiche, perché la Nazionale Under 20 guidata da Paolo Nicolato, impegnata nel Mondiale di categoria e qualificata per i quarti di finale, nei quali affronterà il Mali che a sorpresa ha eliminato ai rigori l’Argentina, potrebbe aggiungere ancora qualche data ad una già pienissima agenda.

In ogni caso, da venerdì 7 giugno a domenica 7 luglio, gli appuntamenti con le rappresentative azzurre saranno tantissimi, proprio a cominciare da Italia-Mali, il quarto di finale del Mondiale Under 20 in svolgimento in Polonia: il match, in programma alle 18.30, andrà in onda in diretta su Raisport+HD, con la telecronaca di Giacomo Capuano e Alberto Bollini. Lo stesso giorno, ma alle 21.00, comincerà il Mondiale Femminile di Francia, al quale l’Italia di Milena Bertolini guarda con grandi aspettative: la gara inaugurale, Francia-Corea, sarà trasmessa in diretta su Raisport+HD. Tutte le gare delle azzurre, a cominciare dall’esordio contro l’Australia, in programma domenica 9 giugno alle 13, saranno invece trasmesse da Rai2: a raccontare il Mondiale femminile saranno Tiziana Alla e Patrizia Panico in telecronaca, con gli interventi a bordocampo e le interviste di Giorgia Cardinaletti (team leader Donatella Scarnati).

Tra le due gare mondiali, Italia-Mali Under 20 e Italia-Australia femminile, si inserirà, sabato 8 giugno, la trasferta degli azzurri di Roberto Mancini in Grecia, primo dei due appuntamenti conclusivi della stagione 2018-19 con le qualificazioni al Campionato Europeo del prossimo anno: l’altro sarà Italia-Bosnia Erzegovina, in programma allo Juventus Stadium di Torino martedì 11.

Entrambe le gare, con calcio d’inizio alle 20.45, saranno trasmesse in diretta su Rai1: telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con bordocampo di Alessandro Antinelli, interviste di Aurelio Capaldi e Marco Lollobrigida e presentation studio affidato a Paola Ferrari.

Domenica 16 giugno, infine, partirà l’avventura degli “azzurrini”, la Nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio, a caccia del titolo euroepo di categoria, con il vantaggio, e la pressione, di giocare in casa: l’esordio, a Bologna, contro la Spagna è in programma alle 21.00.

La Rai detiene i diritti in esclusiva dell’intera manifestazione, e per la fase finale dell’ Europeo Under 21 ha prediposto un palinsesto dedicato: tutte le partite degli azzurri saranno trasmesse in diretta su Rai1, mentre le altre gare saranno trasmesse, sempre in diretta, da Rai2 e, in caso di contemporaneità, anche da Raisport+HD. Le telecronache saranno di Luca De Capitani, Stefano Bizzotto, Gianni Bezzi, Giacomo Capuano, Dario Di Gennaro, Giuseppe Galati e Pierluigi Zamponi, con il commento di Antonio Di Gennaro ed Alberto Bollini e le interviste e gli interventi da bordocampo di Andrea Riscassi. Monica Matano e a Simona Rolandi, infine, condurranno gli studi pre e post partita, in onda dallo studio centrale di Raisport, a Saxa Rubra.