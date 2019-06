Medimex, da domani 3 giorni di concerti

Al via con la salentina Julielle, poi Gallagher e Patti Smith

Al Medimex-International Festival e Music Conference, promosso da Puglia Sounds a Taranto, al via domani i concerti del lungo weekend. Due i set in contemporanea, a Villa Peripato e alla Rotonda del Lungomare. In quest’ultimo, main stage, si parte alle 20, con una tappa del tour Aliens and Flowers della salentina Julielle, al secolo Giulia Migliore; alle 21 il dream pop degli americani Cigarettes After Sex, band texana di stanza a New York diventata protagonista della scena indie; alle 22.30 gli Editors, neo post-punk band. Qui sabato 8 giugno si esibirà Liam Gallagher, ex frontman degli Oasis, e domenica 9 l’icona del rock Patti Smith. Ingresso libero a Villa Peripato, dove domani alle 20 suonano i britannici Clock Dva, epigoni della scuola dei Kraftwerk. Alle 21 il Kadima Live dei Giunto di Cardano, alternative band foggiana. Alle 22 il sassofonista James Senese presenta “Aspettanno ‘o tiempo” con il gruppo Napoli Centrale. Alle 23 ultimo set con i rapper Ensi e Johnny Marsiglia, puro freestyle.

Ansa