Domani andrà in onda, su Rai1, “Buon compleanno… Pippo”

Domani Pippo Baudo festeggerà due compleanni: sessanta anni di televisione e ottantatré di età. La Rai omaggerà il “principe” dei conduttori televisivi con un evento in prima serata su Rai1 alle 20.30, dal titolo “Buon compleanno… Pippo”. Negli studi Fabrizio Frizzi di Roma saranno presenti molti artisti famosi come Fiorello, Jovanotti, Albano e Romina Power, Giorgia, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Anna Tatangelo, Lorella Cuccarini, Giancarlo Magalli, Ficarra e Picone, Laura Pausini. Ripercorreranno con lui le tappe principali della sua lunga e strepitosa carriera, ricorderanno aneddoti e si esibiranno dal vivo con l’orchestra diretta dal maestro Bruno Biriaco.

“Buon compleanno… Pippo” sarà anche l’occasione per rivedere filmati storici e memorabili gag con colleghi del mondo dello spettacolo.