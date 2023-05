Mediaset si impegna per il turismo sostenibile

Da domenica 7 maggio parte la nuova campagna mediatica

Mediaset ha a cuore il turismo sostenibile e lancia da domenica 7 maggio la nuova campagna di comunicazione “Viaggiare in Italia: un segno d’amore”. Alla vigilia della stagione delle vacanze – con un numero sempre più elevato di viaggiatori e turisti che desiderano scoprire l’Italia – il nuovo spot Mediaset si inserisce in un clima di sensibilizzazione per un turismo corretto sempre più esteso.

Sul tema, anche l’Università Cattolica di Milano ha prodotto la ricerca “Comunicare il turismo sostenibile” – realizzata dal CeRTA (Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi) in collaborazione con Publitalia ’80 – che sarà presentata il 29 maggio nell’aula magna dell’ateneo con il Rettore Franco Anelli e il Ministro del Turismo Daniela Santanché. L’impegno di Mediaset si concretizza invece con una campagna – in onda su tutte le reti televisive, radiofoniche e sulle properties digital e social del Gruppo – che invita con immagini straordinarie i turisti a prendersi cura del patrimonio naturale e artistico viaggiando in maniera consapevole.

L’iniziativa rientra nelle attività di “Mediaset ha a cuore il futuro”, un ciclo continuo di comunicazione che testimonia l’impegno sui temi di interesse pubblico: un modo concreto per mettere al servizio della comunità le competenze e la forza comunicativa di un’azienda leader come Mediaset.