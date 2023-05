Sabato 6 maggio in prima serata su Italia 1 va in onda “Madagascar 2 – Via dall’isola“, il film d’animazione firmato da Eric Darnell e Tom McGrath.

Alex, insieme a Marty, Melman e Gloria, si prepara a lasciare il Madagascar per tornare finalmente a New York: i pinguini hanno infatti riparato il vecchio aereo incastrato nell’albero. Assieme ai pinguini e ai quattro protagonisti, partono anche il re dei lemuri Julien, il suo consigliere Maurice, le scimmie Phil e Mason e il piccolo Mortino. Dopo qualche ora di volo, però, il carburante finisce: l’aereo con a bordo Alex e gli altri animali atterra nel bel mezzo di una savana africana dopo aver perso molti pezzi. Alex e gli altri si incamminano per chiedere aiuto, incontrando prima un gruppo di turisti newyorkesi in gita, poi una colonia di animali i quali si stupiscono del fatto che vengono da fuori della riserva. Durante una colluttazione con il leone alfa, Alex scopre che tutti e due hanno la stessa macchia su una zampa: sono infatti padre e figlio.

Lo sapevate che:

– arriva nelle sale italiane il 18 dicembre 2008;

– la pellicola è stata dedicata alla memoria di Bernie Mac, doppiatore di Zuba nel primo capitolo scomparso qualche tempo prima che il film arrivasse nelle sale;

– la lavorazione ha richiesto la partecipazione di ben 494 persone, doppiatori compresi;

– durante la preparazione del film, alcuni membri della troupe hanno partecipato a un safari in Africa;

– gli incassi sono stati clamorosi: 603.900.354 dollari in tutto il mondo, molto di più del primo capitolo che già aveva fatto benissimo.