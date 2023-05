“Isola dei Famosi”, Cristina Scuccia: “Sento un vuoto dentro… devo ancora capire qual è il mio posto nel mondo”

L’ex suora si confida con Pamela e dice che ad oggi ha un solo obiettivo: quello di trovare la sua felicità, nonostante le numerose difficoltà incontrate lungo il tragitto

Sull’Isola dei Famosi ogni giorno porta con sé nuove confidenze e chiarimenti. Cristina Scuccia e Pamela Camassa decidono di ritagliarsi un momento di relax e di intimità. L’ex suora racconta alla sua compagna d’avventura le sue perplessità e i suoi sogni.

“Quando ho visto tutte quelle suore mi sono detta… allora c’è un posto per me nel mondo. Perché io ho sempre questo vuoto dentro, sento che devo trovare un posto nel mondo, ma ancora devo capire qual è e come riempire il vuoto…”.

Poi la cantante parla del suo concetto di felicità: “Siamo tutti spinti dalla alla ricerca della felicità, ma la felicità è un obiettivo alto, non è qualcosa che passa è qualcosa che deve durare nel tempo, fatta di piccoli frammenti di vita ed è per questo che il percorso è difficile”. Cristina confessa di sentirsi ancora spesso incompleta e insoddisfatta: “Ho sempre un senso di incompletezza e mi sembra di far sempre troppo poco”, dice a Pamela, chiedendole se succeda anche a lei. Pamela ammette di provare lo stesso senso d’insoddisfazione molto spesso nella vita e questo rincuora Cristina che dice: “Confrontandomi ho capito che non sono un alieno… sono come tutti gli altri”. Colpita dalle parole di Cristina, Pamela prova ad incoraggiarla e a darle forza: “Adesso c’è un un nuovo capitolo della tua vita, sei venuta all’Isola per far conoscere una nuova Cristina”.