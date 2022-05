Luciana Savignano al centro della quarta puntata di “Uniche”

Con Diego Dalla Palma protagoniste del mondo dello spettacolo e della cultura

È tornato su Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) l’appuntamento con Diego Dalla Palma e il suo “Uniche”, il programma brand entertainment, in prima visione assoluta, giunto alla sua sesta edizione. Diego Dalla Palma sta incontrando nelle nuove puntate, nove protagoniste del mondo dello spettacolo e della cultura. Nell’atmosfera intima creata dal conduttore in studio, le ospiti riscoprono sé stesse attraverso il racconto delle loro storie personali. Racconti e confidenze, conversazioni sincere e appassionate, per un viaggio nell’anima e nelle paure di queste donne eccezionali.



Le protagoniste della sesta stagione di Uniche sono: Luciana Savignano, Nina Zilli, Cecilia Gasdia, Maddalena Crippa, Tamara Donà, Annamaria Bernardini de Pace, Paola Concia, Oriella Dorella e Maria Rita Parsi.

All’interno delle nove puntate, Diego Dalla Palma è accompagnato da brillanti esperti di beauty, stile e bellezza che interverranno, ispirati alle e dalle protagoniste della serie, con preziosi consigli sull’immagine, sulla cosmesi e sulla cura di sé.



La nuova stagione di Uniche è disponibile sulla piattaforma di RaiPlay all’indirizzo https://www.raiplay.it/programmi/uniche.



Protagonista della quarta puntata, venerdì 6 maggio in seconda serata, alle 23.20, Luciana Savignano, una delle più importanti e versatili protagoniste della danza italiana degli ultimi decenni, applaudita all’unanimità dalla critica internazionale.