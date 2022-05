L’era glaciale 3 in prima serata su Italia 1

Sabato 7 maggio, in prima serata su Italia 1, appuntamento con il terzo capitolo della saga d’animazione “L’era glaciale” diretto da Carlos Saldanha.

Manny e Ellie stanno per avere un bambino e la novità sembra sconvolgere qualche equilibrio. Diego sente di non avere più lo smalto di una volta mentre Sid desidera sperimentare la “maternità” a tutti i costi, anche se si tratta di dover badare a tre cuccioli di dinosauro nati da uova trovate per caso. Una nuova avventura al salvataggio proprio di Sid e l’incontro con un nuovo personaggio (Buck) serviranno a riunire il branco…