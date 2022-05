22 anni fa il matrimonio tra Angelina Jolie e Billy Bob Thornton

Le star di Hollywood vestite casual all’altare. L’unione è durata tre anni, lui la definisce “un’amica fantastica”

Oggi, nel 2000, Angelina Jolie sposava Billy Bob Thornton in una piccola cerimonia a Las Vegas.

Lei indossava un paio di jeans e un top senza maniche, mentre lui un cappello da camionista. La coppia, casual, sembrava uscita da un set cinematografico per posare con i fan, piuttosto che celebrare uno tra i matrimoni più famosi di Hollywood, seppur durato solo 3 anni.

Billy Bob Thornton è di recente tornato più volte a parlare del suo rapporto con la Jolie che definisce un’amica ed una persona fantastica.

In un’ intervista del 2018, rilasciata alla “Hollywood Foreign Press Association” (l’associazione di giornalisti che rappresenta l’industria del cinema statunitense in una varietà di media, al di fuori degli Stati Uniti), l’attore due volte vincitore del Golde Glob, ha detto di considerare il periodo del rapporto con Angelina Jolie come “un grande momento” e di provare stima e rispetto per la sua ex moglie e verso tutte le attività umanitarie che svolge, oltre che per il suo grande impegno professionale.

Senza tabù, Billy Bob Thornton, in quella stessa occasione, ha dichiarato quanto il sesso tra loro fosse fantastico, ma che lo “stile di vita globale” di Angelina sarebbe stata la causa del loro divorzio.

L’attore ha anche parlato dell’immensa copertura mediatica del loro matrimonio, denunciando che tante cose sul loro conto, specialmente su Angelina, fossero false.