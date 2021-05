Spice Girls, tornano le ragazze: una sorpresa per il 25esimo anniversario

Le Spice Girls avrebbero grandi progetti per celebrare, il prossimo anno, il loro 25esimo anniversario. Secondo alcune fonti, il gruppo che spopolava negli anni novanta, avrebbe intenzione di riunirsi per girare il sequel di Spice World.

Per The Sun, quattro membri della band – Geri Horner (Ginger Spice), Melanie C (Sport Spice), Mel Burton (Scary Spice) ed Emma Bunton (Baby Spice) – avrebbero contattato uno sceneggiatore per realizzare il seguito del loro film del 1997. “È ancora nelle fasi iniziali – hanno detto le fonti – ma stanno parlando con nomi affermati nel settore, il che dimostra che stanno prendendo sul serio un ritorno sul grande schermo”.

La band, nata nel 1994 a Londra, è subito diventata grande protagoniste della scena pop mondiale. La loro canzone simbolo, e forse la più iconica, è stata Wannabe, che in Europa ha avuto un successo straordinario, venendo trasmessa da tutti i canali più importanti di musica dell’epoca e diventando il singolo di un gruppo femminile più venduto nella storia (7 milioni di copie).

La prima rottura ci fu quando Geri Halliwell abbandonò il gruppo nel 1998, una decisione maturata dopo un lungo e stancante tour. Poi lo scioglimento definitivo nel 2000, e un saluto finale ai loro tantissimi fan in un tour celebrativo di ben 47 date nel 2007.

Altro grande evento a cui hanno partecipato è stata la chiusura delle Olimpiadi di Londra 2012. È stato uno degli show musicali che ha riscosso più successo su Twitter. Poi un tour di 13 date nel Regno Unito e in Irlanda nel 2019 senza Victoria Beckham (Posh Spice), che desiderava concentrarsi sulla sua famiglia e sui suoi affari.

Secondo The Sun, a guidare il progetto del sequel sarebbe Christian Horner, marito di Geri Halliwell, attualmente manager del gruppo. Il film originale ha avuto ospiti del calibro di Richard E. Grant, Meat Loaf e Sir Elton John.

Nel 2019, la Paramount aveva annunciato un film d’animazione, con le ragazze della band nei panni di supereroine, ma si ritiene che il progetto sia stato sospeso. Lo scorso gennaio Melanie C aveva detto di ritenere che Victoria Beckham stia valutando l’idea di unirsi alle Spice e aveva aggiunto che i piani per celebrare il 25esimo anniversario del primo singolo Wannabe (pubblicato l’8 luglio 1996) è “in cima alla nostra agenda”.

