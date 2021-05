Rete 4, stasera appuntamento con “Dritto e rovescio”

Stasera, a “Dritto e Rovescio” – in prima serata, su Retequattro – Paolo Del Debbio intervista il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Tra i temi trattati, l’avanzamento della campagna vaccinale e le misure chiave contenute nel PNRR per risollevare il Paese dalla crisi. Ampio spazio anche al ddl Zan, il disegno di legge contro l’omotransfobia che sta infiammando il dibattito pubblico e la maggioranza e che è salito alla ribalta dopo che il cantante Fedez ne ha parlato al Concerto del Primo Maggio, accusando anche la Rai di un tentativo di censura. Le forti polemiche di queste ore aiutano a far riflettere su questo tema o rischiano di far passare in secondo piano i contenuti stessi della proposta?

E ancora, un approfondimento sul pericolo della variante indiana: per evitare l’aumento di contagi il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza con il blocco dei voli dall’India. Basterà questa misura per scongiurarne la diffusione?

Inoltre, non mancherà un focus sulle incognite e le difficoltà del mondo del turismo: le tante restrizioni ancora presenti e il coprifuoco alle ore 22 sembrano scoraggiare le prenotazioni, acuendo la forte crisi del settore della ricezione e della ristorazione. Infine, il parere sui fatti della settimana di Mauro Corona e le ultime novità sul caso Grillo.

Tra gli ospiti della puntata anche: l’ex Ministro della Salute Beatrice Lorenzin (Pd), gli eurodeputati Silvia Sardone (Lega) e Massimiliano Salini (FI), i deputati Andrea Romano (Pd) e Giovanni Donzelli (FdI).