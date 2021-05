Morgan, caduta in monopattino a Milano: due costole rotte

Un tombino sconnesso, il monopattino che vola, la caduta al suolo. Totale: due costole rotte per Marco Castoldi in arte Morgan. A dare notizia della rovinosa caduta del cantautore monzese è il sito Mow (Men On Wheels). L’incidente sarebbe avvenuto il primo maggio a Milano. Morgan, 48 anni, di ritorno da una session con i Bluvertigo, la band con cui sta lavorando al nuovo album «BluVentuno», annunciato lo scorso mese di marzo, è riuscito a rialzarsi da solo per poi tornare a casa. L’artista avrebbe quindi chiesto aiuto tramite il nuovo social Clubhouse, dove si entra a invito e si dialoga solo con messaggi vocali. Qui avrebbe «aperto» la room «Cercasi ortopedico a Milano». Nonostante la prescrizione di un periodo di riposo assoluto, Morgan ha poi allestito, per gli utenti del social network vocale, una serata dedicata alle canzoni di Umberto Bindi.

Corriere.it