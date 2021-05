Drusilla Gucci e la verità sul flirt con Damiano David dei Maneskin

L’ex naufraga, al ritorno in Italia dall’Isola dei Famosi, ha chiarito definitivamente in merito al gossip su una presunta storia con il cantante dei Maneskin. Non ci sarebbe nulla di vero: “Fake news” svela la modella e ereditiera della celebre famiglia fiorentina, che aggiunge anche un “purtroppo”.

Sulla vita privata del riservatissimo Damiano David dei Maneskin si specula da tempo e uno dei gossip più chiacchierati ha parlato di un presunto flirt con Drusilla Gucci, l’ereditiera della celebre famiglia fiorentina che di recente è stata naufraga all’Isola dei Famosi. Tra i personaggi più enigmatici e curiosi di questa edizione (tanto che dispiace di ) Drusilla è intervenuta su Chi a commentare l’indiscrezione e a dire la sua verità.

La relazione tra Drusilla Gucci e Damiano David sarebbe una fake news

La notizia sulla presunta relazione tra la Gucci e Damiano David era stata data da Ivan Rota su Dagospia, in realtà con tutti i condizionali del caso: “Si dice che la nobile ragazza abbia avuto una simpatia per Damiano, il leader dei Maneskin”. Immediata l’eco su tutti i media, nell’illusione di aprire finalmente una breccia nel mistero della vita personale del cantante (di lui si sa solo che ha avuto una relazione con una ragazza di nome Lucrezia Petracca; il presunto flirt con Victoria De Angelis dei Maneskin è sempre stato smentito da entrambi). Drusilla, però ha chiarito definitivamente la questione: tra lei e Damiano non c’è stato nulla. E la Gucci lo ammette con un po’ di rammarico.

Drusilla Gucci dopo l’Isola dei Famosi

Insomma, forse l’indiscrezione in fondo dice la verità visto che parla di “una simpatia” da parte di Drusilla, più che di un flirt. La Gucci ha lasciato l’Isola dei Famosi 2021 nell’ottava puntata, quando è stata eliminata al televoto e ha rifiutato la second chance di Playa Esperanza, preferendo lasciare definitivamente il gioco e tornare in Italia. Non è dato sapere se farà altre esperienze televisive o tornerà alla professione di modella. Intanto, abbiamo conosciuto il suo lato dark (con tanto di passione per il macabro) e la sua elegantissima mamma Stefania, vista spesso in studio all’Isola.

(Valeria Morini Fanpage)