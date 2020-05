Soleil Sorge: “Bloccata da marzo a Santo Domingo, sorpresa da tanta cattiveria”

L’influencer è bloccata a causa del lockdown

Soleil Sorge è una dei tanti italiani che a causa della pandemia e del conseguente lockdown in quasi tutto il mondo è rimasta bloccata nella Repubblica Dominicana, dove si trovava nel momento in cui l’Italia ha chiuso le frontiere.

L’ex di Jeremias è reduce dall’esperienza di “Pechino Express“, andato in onda proprio in questo periodo e in una intervista al Giornale ha parlato della sua situazione attuale ma anche di Jeremias, Cecilia e Belen Rodriguez.

Molti l’hanno criticata per non essere tornata in Italia eppure lei ha le idee molto chiare, anche se ancora non sa quando riuscirà a tornare.

Molti non hanno compreso che siamo in uno stato di pandemia globale, dunque solo un ignorante può pensare che sia diverso essere qui o lì. Purtroppo, qualunque cosa si faccia, alcune persone riescono a trovare sempre un modo per giudicare o criticare qualcosa, spesso appunto, con ignoranza. Devo dire la verità, mi ha sorpreso vedere tanta cattiveria in un momento come questo, dove credo che sia fondamentale l’unione. Proprio per questo ho deciso di dedicarmi alla beneficenza, cosa fondamentale in questo periodo soprattutto per un ospedale di Milano al quale ho deciso di legarmi. E così le critiche hanno lasciato il tempo che trovano e invece, cosa realmente importante, siamo riusciti a fare del bene in modo concreto.

Il bilancio sull’ultima esperienza a “Pechino Express” è invece più che positivo:

“Pechino Express come ogni altro reality è un’esperienza. Dunque, comprendo che ognuno la viva in maniera diversa con le proprie sensazioni e idee. Nel mio caso non posso che ringraziare la meravigliosa avventura di vita che ho vissuto durante il programma. Ovviamente poi ci sono cose che non piacciono come nel mio caso, mi è dispiaciuto che abbiano montato solo discussioni e momenti meno belli tra me e mia madre rispetto a quello che invece abbiamo vissuto insieme e più unite che mai. Ma in fin dei conti è televisione e il problema è che il pubblico italiano spesso preferisce il trash al valore che invece una trasmissione come Pechino è in grado di dare.”

Cecilia Rodriguez recentemente ha parlato di lei, riservandole parole di stima e così, a distanza Soleil ha parlato dell’argentina.

Conoscevo Cecilia già da tempo e mi è sempre stata molto simpatica, nel rapporto con Jeremias ho avuto modo di conoscerla meglio e legare ancora di più. Anche con Belen mi sono trovata molto bene, abbiamo personalità estremamente affini, e in casa loro diciamo che mi hanno fatto sentire la benvenuta sin da subito. Sono sempre stata molto vicina a Jere e gli voglio davvero bene, credo che avessero capito questa cosa da subito.

Con Jeremias, nonostante un inizio promettente e la convivenza qualcosa però non è andato.

Abbiamo sempre avuto un bellissimo feeling. Inizialmente tutto andava per il meglio e abbiamo deciso di convivere, poi ovviamente nel tempo si conosce meglio una persona e noi ci siamo conosciuti fino in fondo, è rimasto l’amore che ci lega perché umanamente siamo molto affini. Ma avevamo approcci diversi in molte cose, che ci hanno fatto capire che non eravamo destinati a stare insieme. Siamo comunque rimasti in ottimi rapporti.

Soleil ha anche spiegato che come molti ha avuto conseguenze sul lavoro visto il delicato momento, che, inevitabilmente ha coinvolto anche il mondo dello spettacolo: “Mi hanno proposto la conduzione di due programmi molto dinamici e divertenti ed ero estremamente rattristita quando abbiamo dovuto fermare tutto. Ma fortunatamente è solo una pausa e quindi resto positiva e in attesa che tutto possa tornare. Come prima sto continuando a lavorare su un altro aspetto del mio lavoro che mi piace molto quale il digital e altri progetti che mi tengono felicemente occupata in questo periodo”.

361magazine.com