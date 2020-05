Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, l’astinenza li sta mandando fuori di testa: ecco cosa fanno tutta la notte il bel 28enne e la bionda 39enne

I due ancora distanti hanno una voglia matta di amarsi e allora… L’influencer è a Porto Empedocle, in Sicilia. Il fidanzato a Roma, con mamma Eleonora Giorgi

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, ancora distanti, non ce la fanno più a stare lontani. L’astinenza sta mandando fuori di testa la coppia, nata al GF Vip. I due hanno una voglia matta di amarsi. Per cercare di raffreddare i bollenti spiriti ecco cosa fanno il bel 28enne e la bionda 39enne tutta la notte… L’influencer da quando è uscita dal reality è a Porto Empedocle, in Sicilia, Ciavarro, invece, è a Roma con la mamma Eleonora Giorgi.



L’astinenza si fa sentire, dopo i tanti baci e la sospetta intimità al Grande Fratello Vip, Paolo e Clizia sono costretti ad aspettare per andare fino in fondo.



Sono distanti da oltre settanta giorni. “La cosa più incredibile è che non siamo mai stati insieme. Mai! Nella Casa ci siamo trattenuti, poi ci hanno detto che se fosse capitato, non avrebbero mandato in onda le immagini, ma non siamo tipi, né io, né lui, di fare cose del genere. Comunque a chi capita di amarsi e non ‘consumarsi’? Abbiamo una voglia matta di fare l’amore”, confessa la Incorvaia a Novella 2000.

“Tra me e Paolo la distanza non fa altro che alimentare il desiderio. E’ tutto un crescere. E assurdo: viviamo questa situazione orwelliana, siamo nati in un reality, siamo separati da un lockdown prima impensabile, realtà e irrealtà si confondono. E’ un destino strano: sembra sperarci, invece ci unisce. Perché a unirci è tutto”, confessa ancora l’ex moglie di Francesco Sarcina, mamma di Nina, 4 anni.

Irrefrenabili, riescono a contenere le voglie stando sempre al telefono. “Soprattutto la notte – svela Clizia – Con Paolo parliamo anche cinque ore, non ci stanchiamo mai. Ci sfottiamo. Io lo chiamo ‘pariolino’ o ‘principe’ perché è il mio principe, prendo le foto che lui posta su Instagram e faccio video in cui risulta un po’ tamarro, lo prendo in giro. Lui mi chiama ‘paracu*a’. Giochiamo”.

Clizia e Paolo vogliono viversi in modo normale, vedersi. Programmano il futuro e si struggono per l’astinenza che a breve, lo sperano fortemente, avrà fine.





Annamaria Capozzi, Gossip.it