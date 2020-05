Effetto lockdown, Valentino Rossi è pronto al sì con Francesca Sofia Novello

Insieme dal 2016, dopo la convivenza forzata, pensano alle nozze

Il lockdown di coppia a Tavullia è stata una bella prova d’amore e ora nella fase 2 Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello starebbero pensando seriamente alle nozze. Lui si è rilassato nella sua città con accanto la fidanzata e ha avuto modo di pensare al suo futuro. La modella si è presa cura del campione coccolandolo e regalandogli pace e felicità. I bookmaker ne sono certi: si sposeranno entro l’anno.

Non sarà certo il coronavirus a fermare la corsa di Valentino Rossi verso le nozze. La quarantena forzata potrebbe aver accelerato le decisioni del motociclista che sta pensando al suo ritorno in sella e soprattutto alla sua vita amorosa. Secondo il settimanale Gente è evidente il profumo di fiori d’arancio per Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, che fanno coppia fissa da ormai quattro anni. Anche il settimanale Chi non ha dubbi: Valentino Rossi sempre allergico ai rapporti duraturi è pronto a metter su famiglia. Per la prima volta ha vissuto una lunga convivenza con la fidanzata e l’esperimento pare perfettamente riuscito.

Il campione non rinuncerà a gareggiare visto che il contratto biennale è quasi pronto, ma potrebbe decidere di sposarsi a breve. La modella ha trascorso la quarantena tra bagni di sole in bikini, lunghe passeggiate nella natura con i cani e shooting casalinghi per la gioia di Valentino. Anche lui adora rilassarsi nei dintorni della sua villa con i cani ed è un fotografo provetto di tramonti, come racconta romanticamente la fidanzata.

Valentino e Francesca stanno insieme da quattro anni. Si sono conosciuti a Monza nel 2016: lui in sella alla moto e lei ragazza-ombrellino in pista. La modella ha catturato prima gli sguardi del Dottore e poi anche il cuore. Abituati entrambi a viaggiare molto per lavoro, si sono riscoperti vicini (alle nozze) in questo lockdown nelle Marche.

tgcom.24.mediaset.it