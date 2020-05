Caterina Balivo, chiarimento a Vieni da me: “Prendo le distanze da tutti”

Caterina Balivo chiarisce durante la diretta di Vieni da me: “Prendo le distanze da tutti”

Dopo quasi due mesi di stop, Caterina Balivo è tornata da qualche giorno su Rai 1 con il suo talk show Vieni da me. In questa settimana in cui significa tanto per noi italiani, la Balivo ha voluto dare il suo contributo da conduttrice televisiva. Dalla ripartenza della trasmissione abbiamo sempre visto lo studio povero di persone, ma pian piano la squadra si sta ricomponendo: ieri è tornata la signora Rossella al fianco di Caterina Balivo, oggi è stato il turno del bel Tommaso Rinaldi e nel frattempo aspettiamo con ansia di rivedere anche Rachele Di Fiore. Dunque è proprio per questo motivo che la conduttrice all’inizio della puntata ha indossato una sorta di distanziatore precisando che si trattasse di una misura di sicurezza. “Prendo le distanze da tutti” ha chiarito la Balivo a proposito dello strano accessorio che indossava.

Caterina Balivo la quale si è commossa durante la prima puntata post quarantena, oggi ha aperto la puntata di Vieni da me con la sua travolgente bellezza e allegria che, da buona campana, porta sempre al seguito. Ma la conduttrice del talk show di Rai 1 aveva qualcosa di insolito. Il suo outfit è stato arricchito da un oggetto molto particolare quest’oggi: la Balivo oltre ad un jeans modello zampa d’elefante e camicia fondo bianco con motivo floreale, indossava un curioso cerchietto di colore bianco con due prolungamenti ai lati. Come più volte ha lei stessa dichiarato, si trattava di un ironico distanziatore dal momento in cui in puntata sono subentrati gli altri membri della trasmissione. “Oggi come vedete indosso questo cerchietto un po’ particolare perché ci sono delle distanze da rispettare anche in uno studio televisivo” l’annuncio fatto da Caterina Balivo all’inizio della puntata per spiegare il cerchietto insolito.

Caterina Balivo sempre scherzosa ed allegra, proprio ieri ha tenuto una diretta imbarazzante con un ospite, aveva già preannunciato quell’accessorio insolito tramite delle stories postate sul suo profilo Instagram pochi minuti prima della diretta di Vieni da me di oggi. La conduttrice nei video in questione si è mostrata dietro le quinte con il famoso distanziatore sul capo e ha scherzato sulla cosa anche con il conduttore Tiberio Timperi il quale, scherzosamente, le ha detto che il distanziatore risultava tanto utile quanto pericoloso poiché ha rischiato di ferirgli un occhio.

