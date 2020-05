Barbara D’Urso, dedica misteriosa all’ex Mauro Berardi: «L’uomo che più ho amato. Domani capirete perché»

Barbara D’Urso, dedica misteriosa all’ex Mauro Berardi: «L’uomo che più ho amato. Domani capirete perchè». Barbara D’Urso ha pubblicato su Instagram una foto insieme al padre dei suoi due figli Emanuele e Giammauro scrivendo una dedica romantica, uno scatto inedito ma con un mistero da svelare.

«Pubblico questa foto con l’uomo che più ho amato nella mia vita e domani capirete perché». Mistero svelato l’uomo accanto a Barbara D’Urso nella foto che la conduttrice ha postato su Instagram è l’ex compagno Mauro Berardi. Berardi, con cui la presentatrice ha avuto una lunga relazione durata quindici anni, è anche il padre dei suoi due figli Emanuele e Giammauro. Nella dedica della D’Urso c’è anche una domanda “domani capirete il perchè”, ma che cosà avrà voluto dire? Domani, giovedì 7 maggio è il compleanno sia di Barbara D’Urso che di Mauro Berardi chissà se lo festeggeranno tutti insieme, oppure come ha dichiarato in una recente intervista per Tv e Sorrisi e Canzoni a causa dell’emergenza Coronavirus, spegneranno le candeline contemporaneamente a Pomeriggio 5.

