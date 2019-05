Mastronardi madrina della Mostra di Venezia

Alessandra Mastronardi madrina della Mostra del cinema di Venezia 2019. L’attrice condurrà le serate di apertura e di chiusura della 76^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta. Alessandra Mastronardi aprirà la 76^ Mostra di Venezia nella serata di mercoledì 28 agosto 2019, sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido) in occasione della cerimonia di inaugurazione, e guiderà la cerimonia di chiusura il 7 settembre, in occasione della quale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali della 76^ Mostra.

Napoletana, classe 1986, cresciuta a Roma, Alessandra Mastronardi debutta come attrice nel 1997. Partecipa a diversi progetti tv come “Il grande Torino”, diretta da Claudio Bonivento, e film come Il manoscritto di Van Hecken e La bestia nel cuore. Non si ferma mai, ma sarà nel 2006 la serie tv “I Cesaroni”, in cui interpreta il personaggio di Eva Cudicini, a darle grande popolarità. Rimarrà protagonista dell’amata serie fino al 2011.