Domani andrà in onda, su Rai1, “La verità vi spiego sull’amore”

In prima visione tv, domani alle 21.25 su Rai1, il film “La verità vi spiego sull’amore”, per la regia di Max Croci, con Ambra Angiolini, Carolina Crescentini, Massimo Poggio, Giuliana De Sio.

Dora, dopo una relazione di sette anni e due figli, viene lasciata dal compagno Davide e cerca di costruirsi una nuova vita, ma non è facile. Sopraffatta dalla routine, si rifiuta di elaborare il trauma finché arriva il momento di raccontare la verità al figlio Pietro.