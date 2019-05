“Amici”, cambiamenti in arrivo

Nella settima puntata del Serale di Amici lo scontro tra le Squadre Bianca e Blu avverrà senza l’ausilio dei coach. Nelle parole di Ricky Martin si può leggere qualche anticipazione non sul programma ma sul futuro dei ragazzi: “Volevo prendermi un attimo – così il cantante ha parlato a Maria – per ringraziare tutti, anche te, Loredana. Non voglio ringraziare solo voi ma anche tutti gli artisti, anche i Blu. Io devo dirvi tante cose ma dopo dirò alla produzione quello che voglio farvi sapere perché questo è solo l’inizio. Maria, la prossima volta vieni a Porto Rico in vacanza con me. Grazie per avermi fatto sentire a casa”. Parole bellissime anche da parte di Vittorio Grigolo: “Con voi – così ha iniziato il coach dei Blu – ho imparato molto di più di quello che ho imparato da solo. Mi avete fatto sentire a casa, mi avete fatto sentire il valore di una famiglia e mi avete dato la gioia di sorridere, gioire, saltare… ho anche sofferto, ma soprattutto ho capito che siete delle persone vere, umane e quindi potete sbagliare ma sappiate che la vittoria è là fuori e non qua”.

