“Isola dei Famosi”, Ilary Blasi e Alvin scherzano con un calzino: Alessandro Cecchi Paone e fidanzato in Honduras

Alvin entra nel camerino di Ilary Blasi documentando tutto su Instagram: “Io sto per partire”, dice l’inviato. “Dove vai di bello?”, domanda ironicamente la conduttrice che poi gli chiede un piacere: “Fammi un favore, visto che sei già qui, mi aiuti a togliermi le scarpe che io non ci riesco…”. “Sono meravigliose”, scherza Alvin che aggiunge: “No dai! Ilary questo calzino no”. Alvin, infatti, è stizzito dal calzino color carne sotto lo stivaletto. Ma Ilary incalza: “Dai portalo in Honduras, ti porta fortuna”. E poi pubblca un selfie nelle stories: “Friends since 2002”.

D’altra parte l’ironia è una delle cifre stilistiche di Ilary, che anche nel promo dell’Isola dei Famosi ha voluto dare il benvenuto ai naufraghi alla sua maniera. Nello spot ha infatti dispensato preziosi consigli di sopravvivenza per resistere alle dure prove che li attendono in Honduras. Dopo aver cercato, senza riuscirci, di accendere il fuoco passa al capitolo cibo: “Prendete una ciotola, versate del riso… ma per me vi conviene cercare dell’altro…”. Infine tenta di spaccare una noce di cocco. “Vabbè, basta! Cari naufraghi, arrangiatevi! Io vi seguirò da qui”, conclude sorridendo.

Partenza alle porte Dal 17 aprile il gruppo di vip è pronto a naufragare su un’isola deserta, sfidando l’ostilità della natura, il freddo, la fame e il giudizio dei telespettatori che da casa decreteranno, televoto dopo televoto, il vincitore di questa diciassettesima edizione. Ilary Basi torna alla conduzione del reality per il terzo anno consecutivo dopo l’edizione del 2021 vinta da Awed e quella dello scorso anno in cui trionfò Nicolas Vaporidis.