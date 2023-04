GFVip: Giulia Salemi sostituta di Sonia Bruganelli?

Dunque l’impegno al GF Vip della vulcanica romana si dovrebbe ritenere concluso. Chi potrebbe sostituirla? Sempre lavorando per ipotesi, la scelta più logica porta a Giulia Salemi. La giovane influencer italo iraniana già conosce i meccanismi del reality da ambo i lati: sia quello di chi il gioco lo vive (è stata concorrente 2 volte), sia quello di chi deve commentare le vicende dei “vipponi” (nell’ultima edizione è stata la ‘vox social’ in studio, ricoprendo egregiamente il compito assegnatole). A ciò si aggiunge la stima che Signorini ha per lei.

C’è poi da capire il futuro di Orietta Berti. La cantante pare che abbia firmato un contratto con Mediaset per due anni. Dunque, seppur non è sempre stata incisiva nel commentare il GF Vip 7, potrebbe tornare al fianco di Signorini nella prossima stagione proprio per una questione contrattuale.