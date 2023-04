Film stasera in TV da non perdere giovedì 6 aprile 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 6 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Attacco al potere 3, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Gerard Butler nel terzo capitolo della saga action. Stavolta il suo personaggio deve scagionarsi da una grave accusa.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Mi chiamo Sam, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Sean Penn, Michelle Pfeiffer e Dakota Fanning in un toccante dramma. Un’avvocatessa aiuta un padre disabile a ottenere la custodia della figlia.

47 Ronin, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Keanu Reeves in un film ambientato nella mitologia giapponese. Un mezzosangue si unisce a un esercito di samurai.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Il lato positivo, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Bradley Cooper, Jennifer Lawrence e Robert De Niro nel racconto della relazione tra una giovane vedova e un nevrotico.

Crazy, Stupid Love, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia sentimentale con Ryan Gosling, Steve Carell ed Emma Stone. Un playboy cerca di far rimettere insieme una coppia.

Cado dalle nubi, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Il primo film di Checco Zalone. Un uomo fugge dalla Puglia con il sogno di fare il cantante.

Una famiglia mostruosa, ore 21:15 su Sky Cinema Comedy

Massimo Ghini e Lucia Ocone in una commedia dal tocco fantasy. Due fidanzati si preparano a conoscere le rispettive famiglie…mostruose.

The Blues Brothers, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

John Belushi e Dan Aykroyd in una commedia cult. Due fratelli musicisti devono salvare l’orfanotrofio in cui sono nati.

FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

Ender’s Game, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Harrison Ford e Asa Butterfield in un film fantascientifico nel quale i ragazzi vengono addestrati alle guerre tramite simulatori.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Viaggio nell’isola misteriosa, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Dwayne “The Rock” Johnson e Michael Caine in un film tratto dal romanzo di Jules Verne.

FILM HORROR DA VEDERE STASERA IN TV

Smile, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Una psichiatra dal passato travagliato si trova ad affrontare casi di persone morte dopo aver sorriso insistentemente.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

La leggenda del Green, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Mark Rylance e Sally Hawkins in una storia vera su un umile operaio che sogna di diventare un golfista di successo.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Un passo dal cielo 7, ore 21:25 su Rai 1

Torna la nota serie tv con protagonista ormai arrivata alla settima stagione.

1917, ore 21:20 su Rai 2

Capolavoro bellico di Sam Mendes con Benedict Cumberbatch e un grande cast. Due soldati inglesi devono trasportare un messaggio attraverso le linee nemiche.

Splendida cornice, ore 21:20 su Rai 3

Geppi Cucciari alla conduzione di un talk show culturale.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l’attualità del nostro Paese.

La mia banda suona il pop, ore 21:20 su Canale 5

Christian De Sica e Diego Abatantuono in una commedia di Fausto Brizzi. Una nota band anni ’80 si riunisce one night only a San Pietroburgo.

Iron Man 3, ore 21:20 su Italia 1

Robert Downey Jr. nel terzo film sull’ero Marvel, che dovrà affrontare nuove insidie.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7

Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Bruno Barbieri – 4 Hotel, ore 21:30 su TV8

Lo chef Bruno Barbieri mette alla prova 4 gestori di hotel in giro per l’Italia per scoprire il migliore, regione per regione.

Faking it – Bugie o verità?, ore 21:25 su Nove

Format che ripercorre alcuni tra i casi giudiziari più famosi.