Dwayne Johnson annuncia il remake live action di “Oceania”

Nel cartoon del 2016 l’attore doppiava Maui, personaggio che interpreterà nella versione in carne e ossa

Dwayne Johnson ha annunciato con un video social che la Disney è al lavoro sul remake in live action di “Oceania”. Vaiana (Moana nell’originale) sarà quindi un’altra eroina della casa di Topolino che, dopo Ariel de “La sirenetta”, sarà traghettata dall’animazione alla versione in carne e ossa. Da una splendida spiaggia delle Hawaii, in compagnia delle due figlie, The Rock ha spiegato di essere onorato di far parte del progetto: interpreterà Maui dopo aver prestato la sua voce nel cartoon del 2016.

L’annuncio di Dwayne Johnson

Nella nuova pellicola Dwayne Johnson, la cui madre ha origini samoane, sarà anche produttore e riprenderà la parte in carne, muscoli e ossa di uno dei personaggi protagonisti del film d’animazione. Nel video messaggio l’attore ha raccontato: “Sono profondamente onorato e pieno di gratitudine nel poter portare sul grande schermo la meravigliosa storia di Moana. Questa storia rappresenta la mia cultura ed è emblematica della grazia del nostro popolo e della nostra forza da guerrieri. Indosso con orgoglio questa cultura sulla mia pelle e nella mia anima. Questa opportunità unica nella vita di potermi riunire con Maui, ispirato dallo spirito del mio defunto nonno, il Grande Capo Peter Maivia, è qualcosa a cui tengo profondamente” e ha concluso spiegando che” non c’è un modo migliore per onorare il nostro popolo se non attraverso la musica e la danza, che definiscono chi siamo in quanto persone polinesiane”.

Il film

Il film del 2016 prendeva ispirazione dei miti polinesiani ed era incentrato sulla figura di un’adolescente avventurosa, Vaiana Waialiki (Moana), che con l’aiuto del semidio Maui si imbarca nella difficile missione di salvare il suo popolo. Al momento non si conoscono altri dettagli sulla versione live action chiaro e se la giovane principessa Vaian, sarà interpretata dalla sua doppiatrice nel film d’animazione, Auli’i Cravalho.

Il successo e i premi del film

“Oceania” ha incassato quasi 644 milioni al botteghino a livello globale. La colonna sonora ha vinto un Grammy e un Billboard Music Award. Il film ha anche ottenuto due candidature agli Oscar nel 2017.