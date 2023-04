C’è chi si spaccia per un collaboratore di Patti Smith e chiede ciocche di capelli ai fan

Anche se sembra un pesce d’aprile, è tutto vero: un truffatore che si finge un collaboratore di Patti Smith sta chiedendo ai fan dell’artista di spedirgli ciocche di capelli perché la poetessa rock possa farsi una parrucca. A mettere in guardia il proprio pubblico è la stessa cantautrice, la quale su Instagram avverte di non cadere in questa frode (che lei definisce come la cosa “più stupida che abbia mai sentito”)

Sembra un pesce d’aprile ma in realtà oggi è già il 6 del mese, quindi non siamo più in “zona Cesarini” per dare notizie del 1° aprile a cui farvi abboccare per scherzo. No, è tutto vero. Anzi, è tutto inquietantemente vero: qualcuno si sta spacciando per un collaboratore di Patti Smith per farsi mandare ciocche di capelli.

L’icona della musica americana ha da poco postato un video sul proprio profilo di IG in cui racconta quanto sta accadendo. Per il suo (e anche nostro) enorme stupore, dato che mai aveva sentito di nulla del genere. Nonostante una come Patti Smith abbia più o meno già sentito e visto di tutto e di più… E invece no. Riusciamo ancora a lasciare a bocca aperta una come Patti Smith.

In fondo a questo articolo potete guardare il video della celebre cantautrice e poetessa rock che avverte i suoi fan circa il truffatore che si spaccia per lei per farsi spedire ciocche di capelli. No, lo ribadiamo: non è un pesce d’aprile. E ci siamo premurati di controllare bene anche la data in cui Patti Smith ha pubblicato il video su IG: era il 4 aprile, non il 1°.

L’ALERT DI PATTI SMITH: “AVVERTIMENTO CONTRO STUPIDE FRODI”

“Avvertimento contro stupide frodi”, questa è la premessa nella didascalia a corredo del video condiviso da Patti Smith. “Se qualcuno vi chiama, scrive una mail o contatta in qualunque modo chiedendovi dei capelli per farmi una parrucca, chiaramente non sono io”. Con queste parole la cantante-poetessa ci tiene a sottolineare innanzitutto l’importanza di tenersi alla larga dalle frodi, ma non solo: intende anche a far notare come lei non abbia affatto bisogno di nessuna parrucca, dato che di certo non le mancano capelli (che ha da sempre in abbondanza, oramai diventati una delle sue cifre stilistiche).