Back to School: prove di nozze di Pretelli e Salemi

E’ andata in in onda la prima puntata della nuova edizione di Back to School, lo show di Italia 1 condotto da Federica Panicucci accompagnata di Gianluca “Scintilla” Fubelli. Nel corso delle puntate ci saranno 30 personaggi del mondo dello spettacolo dovranno sottoporsi nuovamente all’esame di quinta elementare. Nel primo appuntamento di quest’edizione, i cosidetti ‘Ripetenti‘ saranno Michele Cucuzza, Jenny De Nucci, Valeria Marini, Pierpaolo Pretelli, Soleil Sorge e Walter Zenga. Questi ultimi saranno prima preparati da piccoli insegnanti e, poi, in studio verranno interrogati in un’aula magna prima da un professore in particolare sulla sua materia di studio e poi da una commissione che deciderà se promuoverli o “rimandarli” alla prossima puntata. In collegamento anche Giulia Salemi, per sostenere Pierpaolo Pretelli, che è stato abbinato ad Irene, una delle maestrine più severe.

Dopo il duro studio fatto con la bambina, l’ex vippone è stato sottoposto ad un’interrogazione di inglese. Presentato come “il fidanzato di Giulia Salemi”, la professoressa Greaves ha deciso di chiederle di tradurre i presunti invitati alle future nozze con la conduttrice. “Ho sentito che lei è prossimo alle nozze, giusto?”, ha detto la maestra. Al che, Pretelli ha risposto: “Prossimo alle nozze? è uscita una notizia di cui non mi ero accorto”. Dopodiché, via alle domande. L’ex velino ha dovuto riconoscere gli invitati al suo matrimonio e sposarli al numero designato del tavolo. Aldilà di qualche titubanza, il volto di “Tale e quale Show” è riuscito a cavarsela, almeno fino a quando non ha dovuto tradurre il termine “lover”, ovvero “amante“. Pierpaolo, pensando si trattasse della sposa, l’ha fatta sedere al suo fianco, scatenando l’ironica ira di Giulia.