Back to School: le risposte da incubo di Soleil

Durante la puntata del 5, i protagonisti si sono sottoposti ad un’interrogazione e come Pierpaolo Pretelli, anche Soleil Sorge è stata sottoposta ad un duro esame dai professori di “Back to school“. Prima, però, a farle da coach ci sono stati i preparatissimi maestrini, che le hanno fatto una lezione di italiano. Una lezione, a dir poco, disastrosa. Interrogati sui verbi ausilari e sull’apostrofo e l’accento, l’ex corteggiatrice ha dato delle risposte veramente da incubo. Alla domanda su cosa fosse l’apostrofo, la Stasi ha detto “un disegnino“.

Ma, siamo solo all’inizio. Secondo l’ex vippona, “un anno fa” va scritto con l’apostrofo con l’articolo, il verbo ausiliare deriva da “house” essendo un verbo che “fa da casa” e la prima persona singola del congiuntivo del verbo essere è “ho“. Come se non bastasse, pare abbia scoperto grazie a questa trasmissione che nella lingua italiana esiste la parola “qual”. Insomma, uno scivolone dopo l’altro. C’è da dire, però, che Soleil si è giustificata dicendo di non essere molto ferrata su queste regole avendo fatto le scuole in America.