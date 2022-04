Tornano i Backstreet Boys, un tour mondiale che tocca anche l’Italia

L’iconica band sabato 22 ottobre sarà all’Unipol Arena di Bologna

I Backstreet Boys tornano live con il Dna World Tour in Europa e Regno Unito in autunno e subito dopo dagli Stati Uniti. L’iconica band degli anni Novanta, nonché uno dei gruppi di maggiore successo della storia della musica pop, sarà in Italia per un’unica tappa sabato 22 ottobre all’Unipol Arena di Bologna.

La band si è esibita l’ultima volta per il pubblico di tutta Europa nel 2019, vendendo oltre 350 mila biglietti. Il Dna World Tour partirà da Las Vegas nel weekend del 9 e 10 aprile con quattro spettacoli.

All’insegna del loro famoso motto “Backstreet’s Back, Alright!”, sarà uno show epico quello del gruppo statunitense formato da Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson, a tre anni di distanza dal loro ultimo concerto italiano che aveva registrato il sold out a poche ore dalla messa in vendita.

Inoltre, in soccorso ai rifugiati costretti ad abbandonare le loro case in Ucraina, i Backstreet Boys hanno scelto di destinare una parte del ricavato del loro tour 2022 a Unhcr, l’agenzia Onu di protezione dei rifugiati. Questo contributo servirà a proteggere e assistere profughi e sfollati provenienti dall’Ucraina ed i suoi paesi confinanti.

La band ha appena pubblicato il primo episodio della nuova docu-serie Making Of The Dna Tour, che permetterà ai fan di sbirciare in anteprima la preparazione e il backstage dell’atteso tour mondiale. Altri episodi saranno presto disponibili sul canale YouTube dei Backstreet Boys.