Squid Game, il creatore lavora al film Killing Old People Club ispirato ad Umberto Eco

l regista della serie sudcoreana, Hwang Dong-hyuk, sta sviluppando un nuovo progetto “Ancora più violento di Squid Game”

Hwang Dong-hyuk, regista della fortunata serie sudcoreana Squid Game, ha annunciato di essersi messo al lavoro su Killing Old People Club, un nuovo film che trarrebbe spunto dalle opere di Umberto Eco, anche se non c’è nessuno dei lavori del celebre scrittore con questo titolo.

KILLING OLD PEOPLE CLUB, COSA SAPPIAMO

Parlando al MipTV, a Cannes, con il suo produttore Jun Young Jang della casa di produzione February Films, Hwang Dong-hyuk ha rivelato di aver già scritto 25 pagine sul progetto che, a detta del regista, sarà sicuramente “un altro film controverso”. “Sarà più violento di Squid Game“, ha scherzato Hwang Dong-hyuk. Il progetto ha il titolo provvisorio di K.O. Club, ma non si sa nient’altro. Il creatore di Squid Game ha poi spiegato di dover tornare in Corea del Sud per mettersi al lavoro sulla seconda stagione della serie, che dovrebbe arrivare su Netflix entro la fine del 2024, e ha raccontato quale è stato il più bel complimento che ha ricevuto dopo l’uscita di Squid Game, quello di Steven Spielberg, che gli ha rivelato d’aver visto la serie in tre giorni. “Ora voglio rubarti il cervello”, gli avrebbe detto il regista. Che per Dong-hyuk è una sorta di eroe cinematografico, il mito con cui è cresciuto. E che, adesso, gli ha fatto il complimento per lui più bello.

SQUID GAME, LA GENESI

Hwang Dong-hyuk ha iniziato a scrivere quello che è diventato Squid Game nel 2009 e l’ha tenuto nel disco rigido del suo computer per dieci anni. “Sapevo che prima o poi avrei trovato il momento giusto per questo materiale. Ho aspettato e aspettato ancora, e intanto ho realizzato tre film. Quando l’ho mostrato al mio produttore, ha detto ‘sì, devi farlo negli Stati Uniti, tipo, in un paese straniero, non in Corea, perché è più come uno spettacolo globale’”. I due l’hanno poi presentato a Netflix, che l’ha adorato. Hwang ha sottolineato che Squid Game poteva essere realizzato solo dalla piattaforma di streaming perché era “troppo violento e gli investitori sarebbero stati molto preoccupati”.