Roberta Morise, forti risentimenti verso Lory Del Santo all’Isola dei Famosi

All’Isola dei famosi dopo essere stata eliminata da Playa Accoppiada, Roberta Morise mostra ancora un certo risentimento verso Lory Del Santo.

La showgirl inizia la nuova avventura come concorrente singola a Playa Sgamada: “Sono un po’ arrabbiata, si sono inventati delle storie su di me…”.

“Benvenuta a me in questa nuova Isola, lo trovo un posto magico e bellissimo – dice Roberta – ma l’eliminazione non mi è andata giù. Lory ha fatto pensare alle mie spalle che ci fosse del feeling con altra gente, ha detto tante cavolate… lei gioca bene, io non so giocare. Brava lei, ha vinto…”

La Morise è un fiume in piena e non trattiene la rabbia nei confronti della del Santo: “Saper giocare significa interpretare il ruolo di Lory, che non sa vivere la vera essenza dell’isola, l’ho vista solo dormire e stare in tenda, non fare gruppo, non fare nessun tipo di attività se non nel momento della lucina rossa accesa. E li si anima. Allora comincio pure io a fare la vacanza…”.