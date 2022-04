Il diritto di contare: le donne che portarono la Nasa sulla luna, in prima serata su Rai 1

Il film di Theodore Melfi per il ciclo “Donne Straordinarie”

Il film che ha portato alla ribalta la storia di Katherine Johnson, genio della matematica, Dorothy Vaughn, aspirante ingegnere, e Mary Jackson, informatica: è il film di Theodore Melfi “Il diritto di contare”, in onda mercoledì 6 aprile alle 21.25 su Rai 1 per il ciclo “Donne straordinarie”.



Le tre donne vengono assunte alla Nasa, dove si lavora per inviare l’uomo nello spazio, nel 1961. Ma sono nere e in Virginia vige ancora la discriminazione razziale: uffici, toilette, mense, bus sono rigorosamente separati. Per loro non sarà facile affermare la loro professionalità e dovranno affrontare con coraggio ingiustizie e disuguaglianze.



Nel cast Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Mahershala Ali e Kirsten Dunst.