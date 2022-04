Fast and Furious 10, le parole di Jason Momoa sul film

Jason Momoa ha parlato del suo personaggio nel corso dell’intervista rilasciata in esclusiva a Will Marfuggi per ET: “È straordinario. È irritabile. È frainteso”

Alcune settimane fa Collider ha rilanciato le parole con le quali Jason Momoa ha confermato ai microfoni di Entartainment Tonight la sua presenza nel cast del decimo capitolo della celebre saga cinematografica. Ora, l’attore ha raccontato i lavori in corso per la pellicola in un’intervista in esclusiva rilasciata a Will Marfuggi per ET.

JASON MOMOA SUL SUO PERSONAGGIO: “È STRAORDINARIO”

Cresce sempre di più la curiosità del pubblico per il villain interpretato da Jason Momoa nel film che vedrà il ritorno di Vin Diesel nei panni di Dominic Toretto. L’attore ha appena parlato del suo personaggio descrivendolo con tre aggettivi: “È straordinario. È irritabile. È frainteso”.

JASON MOMOA PARLA DI CHARLIZE THERON E VIN DIESEL

Il cast di Fast and Furious 10 potrà contare anche sul ritorno di Charlize Theron, con cui l’attore si è detto entusiasta di poter collaborare: “Dovrò recitare con alcune persone davvero fantastiche con le quali non l’ho mai fatto, innanzitutto dovrò lavorare con Charlize Theron, cosa di cui sono davvero entusiasta”.

Jason Momoa, classe 1979, ha poi aggiunto: “Lei è fantastica”.

In seguito l’attore ha parlato delle location delle riprese: “Poi dovrò andare in posti davvero straordinari. Ovviamente lavorando con tutto il cast, con la maggior parte del cast”.

Infine, l’artista ha concluso l’intervista dichiarandosi felice di poter lavorare anche con Vin Diesel, classe 1967: “Sono entusiasta di lavorare con Vin”.