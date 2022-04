Ed Sheeran vince la causa, “Shape of You” non è plagio

l cantautore britannico vince la causa contro le accuse di plagio mosse da Sami Shoukry e Ross O’Donoghue per la hit Shape of you. Secondo i due, Sheeran avrebbe copiato il ritornello. Le parole dell’artista nel video postato sul suo profilo Instagram

La star britannica della musica pop, accusata di plagio da Sami Shoukry e Ross O’Donoghue per l’arcinota Shape of you, è stata scagionata vincendo la causa. I due hanno sempre sostenuto che il ritornello della hit fosse stato copiato dalla canzone Oh Why (2015), scritta da Sami Chokri e Ross O’Donoghue ed eseguita da Sami Switch, ma la posizione del cantante britannico è stata netta fin dall’inizio: “Non ho mai ascoltato la canzone Oh Why”. Il giudice ha creduto alla sua versione dei fatti e si è così chiuso il capitolo con la vittoria della causa a favore di Sheeran. Di seguito le parole nel video postato sul suo profilo Instagram.

L’ACCUSA MOSSA AL MUSICISTA

Edward Christopher Sheeran era finito sotto accusa per aver attinto da un altro brano per la sua hit del 2017, la celebre Shape of You, era stato accusato di non aver prestato il giusto credito agli autori, nello specifico avrebbe deliberatamente copiato alcune parti di Oh Why (2015), scritta da Sami Chokri e Ross O’Donoghue ed eseguita da Chokri sotto lo pseudonimo Sami Switch. Ed Sheeran ha sempre negato le accuse, e anzi, ha ribadito in più occasioni di aver sempre dato credito a chiunque abbia dato il proprio contribuito alle sue canzoni. Le sue parole sono state chiare fin dall’inzio di tutta questa faccenda, faccenda che peraltro lo ha screditato e danneggiato ingiustamente: “Faccio riferimento ad altre opere quando scrivo, così come fanno molti cantautori. In tal caso informo la mia squadra in modo da compiere i passi necessari per ottenere l’autorizzazione”.