Arisa dichiara “Sono innamorata, ma Vito Coppola non vuole una relazione”

Il difficile rapporto con l’amore e con Vito Coppola

Arisa è stata molto presente in tv, da Amici a Ballando con le Stelle fino al Cantante Mascherato. Tutto questo era dovuto ad una sua esigenza: “Avevo bisogno di stabilire un rapporto col pubblico. Un rapporto di parentela, come dice Maurizio Costanzo. Il sorriso della gente che mi ama mi aiuta a sorridere”. E poi Arisa ha aggiunto un particolare: “Finché non avrò altro, cercherò di tenermi quest’affetto e quello della mia famiglia”.

“Finché non avrò altro”, ovvero l’amore. A questo punto dell’intervista Arisa si fa più cupa: “Lasciamo perdere. Sono difficile e sono sempre circondata da tantissime persone: staff, manager, collaboratori. E ognuno mi dà un parere sulla mia vita. Io ascolto: la considerazione degli altri è sempre un arricchimento. Poi, decido io, ma non sempre ho lucidità di fare le scelte giuste, perché le mie scelte sarebbero radicali e quindi pericolose”.

Sarebbero pericolose perché forse andrebbero a minare la sua carriera? Viene da chiedersi e Arisa, che è sempre molto onesta, durante l’intervista fa capire che sì è grata di avere tutto questo successo, di avere una bella carriera, ma lei sa anche cos’è la normalità e vorrebbe una casa e una famiglia da accudire, “ma vivo sempre la foga di dover fare, correre, andare e mi perdo per strada tutto. Si tende a pensare che i sentimenti siano solo il contorno al successo personale”.

Adesso Rosalba è innamorata, ma le cose non stanno andando proprio come vorrebbe. La persona in questione è ovviamente Vito Coppola, suo maestro a Ballando con le Stelle. La loro relazione però è strana, quasi senza stabilità. Il problema è che non stanno insieme. “E non stare insieme a distanza è molto difficile. Lui vuole fare la sua vita e vorrebbe che io ci fossi senza essere invadente. Ma io non sono una da strategie, quella che non ti scrive o lascia squillare a vuoto. La vita è breve”.