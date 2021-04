Rai2, stasera ultimo appuntamento con “Voice Anatomy”

Ultimo appuntamento di stagione con “Voice Anatomy”, alle 22.50 su Rai2. In questa puntata, Pino Insegno racconta la relazione che c’è tra la voce e la felicità: come cambia quando siamo felici e cosa succede nel nostro corpo. Manuela Aureli svilupperà il tema imitando vari personaggi, Aleandro Baldi coronerà il suo sogno di ballare il tango e Giuseppe Cruciani, da carnivoro, scoprirà leggendo un brano della Bibbia come Dio ci abbia creati erbivori. Infine, Vittorio Sgarbi e il suo omaggio a Dante e alle parole – e quindi ai suoni- che ha usato per descrivere questo sentimento.